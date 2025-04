Vitens: laatste jaren minder drinkwater per persoon gebruikt

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Het bedrijf berekende per jaar wat het gemiddelde drinkwatergebruik was over een periode van vier jaar. Zo was in 2021 het gemiddelde verbruik van dat jaar en de drie jaren daarvoor 126,5 liter per persoon per dag. In 2024 ging het om 119,5 liter per persoon per dag.

„Cijfers uit het verleden zijn ongetwijfeld beïnvloed door spaarzaam drinkwaterverbruik van klanten”, zegt bestuursvoorzitter Tjeerd Roozendaal van Vitens, „maar ook door droge of natte weersomstandigheden en een hoge of lage gasprijs”.

Vitens benadrukt dat de cijfers niet veel zeggen over de toekomst. Ieder jaar is er meer drinkwater nodig, aldus Roozendaal, „onder andere door bevolkingsgroei en verdroging en verzilting door klimaatverandering”. Ook economische groei draagt bij aan de stijgende vraag.

Het bedrijf zegt dat er meer bronnen nodig zijn waar drinkwater gewonnen kan worden, ook om bij langere periodes van droogte en warmte voldoende reserves te hebben. Vitens werkt aan het uitbreiden van het type bronnen. Van oudsher wint het bedrijf grondwater, maar Vitens werkt ook aan bijvoorbeeld winning uit oppervlaktewater.

Op een dreigend structureel tekort aan drinkwater wordt al langer gewezen. Zo waarschuwde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vorig jaar voor een mogelijk tekort vanaf 2030.