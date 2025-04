NSC-bewindspersonen steunen Van Vroonhoven als fractievoorzitter

„Nicolien stapt er vol verve in en ik vind het goed dat ze dat doet”, aldus Uitermark. Van Vroonhoven zei donderdagavond bij het televisieprogramma Bar Laat dat ze ook lijsttrekker wil worden bij volgende verkiezingen. Daar waren de bewindspersonen meer terughoudend in. Van Hijum zei dat er nog geen sprake is van verkiezingen en Uitermark zei dat de leden uiteindelijk de lijsttrekker kiezen.

Ze vinden het alle drie wel lastig dat Omtzigt is vertrokken. Van Oostenbruggen zegt extra gemotiveerd te zijn om Omtzigts idealen uit te dragen.