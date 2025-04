Lintjes voor verslaggever Saskia Belleman en schrijver Tomas Ross

Saskia Belleman, rechtbankverslaggever voor De Telegraaf, heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze werd tijdens de lintjesregen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. „Zij heeft het vak van rechtbankjournalist vormgegeven en is in staat gebleken om aan de brede maatschappelijke vraag naar uitleg over de rechtsstaat te voldoen”, aldus de gemeente Amsterdam, haar woonplaats.