Verdachte zwijgt over moord op moeder Landsmeer en wegmaken benen

Het levenloze en verminkte lichaam van de vrouw is op 9 januari in het bad in de afgesloten badkamer van de woning gevonden. „Nadat de ex van de verdachte de bebloede slippers van het slachtoffer en een wapen in een vuilniszak in de wc had aangetroffen”, zei de officier van justitie.

Het slachtoffer is gestoken en had een kogel in haar hoofd. Er lag ook een verschoten kogel op de badrand en de politie vond er twee in de woonkamer. Op de hulzen en op het wapen zelf vond de politie DNA van de verdachte. Zijn DNA is ook gevonden op messen en een zaag.