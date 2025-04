Alleen een snaterende eend verstoort studieavond over Israël in Groningen

De baptistenvoorganger ds. Oscar Lohuis spreekt donderdagavond in de protestantse Immanuelkerk in Groningen-Zuid over ”Israëls actualiteit in het licht van de Bijbel”. In Zaltbommel riepen demonstranten „kindermoordenaar” naar hem. Bezoekers van een lezing in Lelystad moesten op advies van de politie voor hun eigen veiligheid langer in de kerk blijven, terwijl demonstranten de weg blokkeerden. ChristenUnie, JA21 en SGP stelden Kamervragen over de voorvallen.

Iedereen staat donderdag paraat, zo veel is duidelijk. Een politieauto rijdt stapvoets rond op het parkeerterrein van winkelcentrum Overwinningsplein, waar de kerk aan ligt. Voor de kerk loopt een beveiliger, die via een portofoon contact heeft met een collega aan de andere kant van het gebouw. Een auto van de handhaving is geparkeerd naast de kerk en drie mannen in uniform staan zachtjes te praten in een van de zaaltjes.

Nieuws in beeld De lezing van Christenen voor Israël trok zo’n honderd bezoekers. beeld Huisman Media De Immanuelkerk in Groningen. beeld Huisman Media

In de kerkzaal, waar de studieavond plaatsvindt, druppelen de eerste mensen binnen. Er is geen demonstrant te bekennen rond de kerk. Op de stoelen liggen bemoedigingskaarten, die de bezoekers kunnen ondertekenen voor een inwoner van Israël. Zitten bezoekers hier nog rustig, na de felle demonstraties eerder?

Scheepswerf

Angstig is hij niet door de verhalen over eerdere demonstraties bij lezingen van ds. Lohuis, zegt Arjen de Jong (60). De inwoner van Ten Boer, een dorpje even boven Groningen, heeft niet getwijfeld of hij vanavond wel zou komen. „Dat komt misschien doordat ik zelf nog nooit direct in aanraking ben gekomen met pro-Palestinademonstranten.”

„Ik hoor dat een collega tegen andere collega’s heeft gezegd dat ik een kolonist ben” Arjen de Jong, bezoeker CvI-studieavond

Op zijn werk op een scheepswerf daarentegen heeft het conflict in Gaza wel effect. „Met een islamitische collega van Marokkaanse afkomst heb ik het weleens over Israël. Hij vertelt zijn kant van het verhaal en zegt dat het land nooit had mogen bestaan. Dat er allemaal Europese kolonisten wonen. Ik zeg dan dat Israël bestaansrecht heeft. Later verneem ik dat deze man tegen andere collega’s heeft gezegd dat ik een kolonist ben.”

Hier in de Immanuelkerk hoeft hij niet in discussie met mensen die zeggen dat Israël genocide pleegt of dat het land bevolkt wordt door kolonisten. De Jong wordt vriendschappelijk op zijn schouder geslagen door een bekende. De man, met witte baard, heeft een wit keppeltje op zijn hoofd, met een gouden davidster erop.

Kibboets

Elly Haaksema (55), een kettinkje met davidster om de hals, was in februari nog in Israël. In een kibboets dicht bij Gaza stond ze twee weken lang in de keuken.

Haaksema heeft zelf aan haar flatje op vier hoog een Israëlische vlag hangen. „Die haal ik niet naar beneden voor alle gijzelaars vrij zijn.” Eén keer kreeg ze een „vervelende brief” door de bus. „Daarin stond dat Netanyahu de huidige Hitler is. Daar heb ik niet op gereageerd.”

Wat er onder meer in Zaltbommel gebeurde, vindt Haaksema verschrikkelijk. „Ik was extra nieuwsgierig hoe het hier vanavond zou zijn. Eigenlijk had ik wel mensen voor de deur verwacht.” Eerder, tijdens een herdenking van de Kristallnacht in Groningen, was ze erbij toen het wel uit de hand liep. „Er werd met stenen naar ons gegooid, en jongens op scooters en fietsen schopten de waxinelichtjes weg die wij daar hadden neergezet.”

„Ik vond het wel even spannend, maar ik ga nu juist naar een avond als deze” Lisette van Dijk, bezoeker CvI-studieavond

Lisette van Dijk (29) is misschien wel de jongste aanwezige vanavond. Ze vindt het, zeker sinds 7 oktober, belangrijk om Israël te steunen. Geschrokken is ze wel over de berichten van de demonstraties waardoor bezoekers zich geïntimideerd voelden. „Ik vond het wel even spannend, maar ik ga nu juist naar een avond als deze.”

„Je kunt politiek van alles over Israël zeggen, maar wij weten dat er ook een geestelijke strijd gaande is. De pro-Palestina-, of eigenlijk anti-Israëldemonstranten zien dat niet. Zij gaan voor wat ze als de onderdrukte partij zien.”

Als de avond om 20.00 uur begint, concludeert ds. Lohuis dat de kerk voller zit dan anders. Er zijn zo’n honderd aanwezigen. Applaus klinkt als de predikant het podium op stapt. Hij refereert kort aan de demonstraties eerder. „Bedankt dat u de moed hebt gehad om hier vanavond te zijn na enige reuring in het land.” Deze avond blijft het rustig buiten. De grootste ‘ordeverstoring’ is een ringtone van een bezoeker van een snaterende eend, die meermalen door de zaal schalt.