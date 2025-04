Indiase en Pakistaanse troepen lossen schoten na oplopen spanning

De schotenwisseling vond plaats langs de zogenoemde Line of Control, de bestandslijn die dwars door Kasjmir loopt en sinds het einde van de Eerste Kasjmiroorlog in 1948 de feitelijke grens tussen India en Pakistan vormt. Het Pakistaanse leger meldde als eerste dat er geschoten werd en benadrukte dat er geen burgers betrokken waren. India bevestigde dat en stelde dat de Pakistanen waren begonnen.

De Verenigde Naties hebben India en Pakistan, beide kernmachten, opgeroepen om terughoudend te zijn. De problemen tussen de twee landen kunnen en moeten „vreedzaam worden opgelost door een zinvolle wederzijdse betrokkenheid”.

De buurlanden hebben al sinds de onafhankelijkheid van de Britten in 1947 een conflict over Kasjmir, dat overwegend islamitisch is. Eind jaren tachtig begonnen gewapende groeperingen in het Indiase deel met een guerrillastrijd om het gebied af te scheiden. De laatste jaren was het geweld afgenomen, maar door de schietpartij van dinsdag zijn de spanningen weer aan de oppervlakte gekomen.

Volgens de Indiase autoriteiten hadden de schutters de Pakistaanse nationaliteit en daarom nam de regering in New Delhi maatregelen. Een waterverdrag werd opgezegd, een grensovergang gesloten, diplomatieke banden afgeschaald en visa ingetrokken. Islamabad reageerde met soortgelijke stappen.