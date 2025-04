Koningsnacht nog fris, Koningsdag droog en zonnig

Het blijft tijdens koningsnacht in heel Nederland droog en er komen „flinke opklaringen” voor, meldt Weeronline. Wel hebben feestvierders buiten een dikke jas nodig: het koelt af naar 5 tot 6 graden en in de noordelijke provincies is lokaal zelfs 3 graden mogelijk. Koningsdag wordt naar verwachting een droge en zonnige voorjaarsdag.