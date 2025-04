Rusland moet van VS accepteren dat Oekraïne eigen leger heeft

De Amerikaanse president Donald Trump probeert al weken om vrede tussen Rusland en Oekraïne te bereiken, maar volgens critici vragen de VS daarbij veel meer concessies van Kyiv dan van Moskou. Zo heeft Trump al gezegd dat Oekraïne wat hem betreft een NAVO-lidmaatschap kan vergeten en opperde hij deze week dat Oekraïne afstand zou moeten doen van de Krim, dat sinds 2014 onder Russische controle staat.

The Financial Times schreef dinsdag dat Poetin tijdens zijn laatste ontmoeting met Witkoff heeft aangeboden om de frontlijn te bevriezen. Dat betekent dat hij geen aanspraak meer zou maken op de gedeeltes van de regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja die de Russen niet in handen hebben.

Witkoff wordt naar verluidt vrijdag weer verwacht in Moskou. Volgens Bloomberg zal hij Poetin ook meedelen dat Rusland de controle over de kerncentrale bij Zaporizja moet overdragen aan de Amerikanen. Die zouden er dan voor zorgen dat beide partijen profiteren van de opgewekte energie.

Trump laat inmiddels openlijk weten dat hij ongeduldig begint te worden over een deal tussen Rusland en Oekraïne. De VS dreigen zich terug te trekken uit de onderhandelingen als het te lang duurt of als een van beide landen de zaak traineert. „Ik heb mijn eigen deadline”, zei Trump.