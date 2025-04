Staatssecretaris Jansen wil geen demonstraties op spoor

„Demonstraties op het spoor... Levensgevaarlijk, onverantwoordelijk, ongewenst en het creëert financiële schade. Demonstreren is een grondrecht, maar het spoor is daar niet geschikt voor. Ik wil samen met @prorail kijken welke stappen we kunnen ondernemen. Dit moet stoppen”, twitterde Jansen naar aanleiding van de blokkade in Rotterdam.

Enkele tientallen activisten van Geef Tegengas bezetten voor de derde keer in enkele weken de Havenspoorlijn. Een aantal betogers had zich vastgeketend aan het spoor. Geef Tegengas wil dat het Havenbedrijf stopt met in- en uitvoer van goederen uit gebieden waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Ook wil de groep de fossiele industrie stoppen. De betogers zijn aangehouden en later heengezonden.