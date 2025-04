Blokkade goederenspoor Rotterdam ten einde, 24 aanhoudingen

De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, had de activisten eerder al gemaand het spoor te verlaten en hun protest elders voort te zetten. Enkele tientallen betogers blokkeerden voor de derde keer in enkele weken de Havenspoorlijn. Hierdoor konden sinds 09.00 uur donderdagochtend geen goederentreinen van en naar de Rotterdamse haven rijden. Een deel van de demonstranten had zich ter hoogte van Pernis vastgeketend aan het spoor.

De actiegroep eist dat het Rotterdamse Havenbedrijf direct stopt met de import en export uit gebieden die zijn gelinkt aan mensenrechtenschendingen.

Het goederenverkeer is rond 15.30 uur hervat, meldt een woordvoerder van ProRail.