AIVD: Criminele organisaties hebben eigen ‘inlichtingendienst’

Wat de criminele organisaties kunnen is volgens de dienst „op onderdelen te vergelijken met die van opsporings- en veiligheidsdiensten”. Ze beschikken bijvoorbeeld over eigen volgteams en volgapparatuur. Daarmee worden adressen, sociale netwerken en doelwitten in kaart gebracht. Ook halen criminelen informatie uit overheids- en bedrijfsdatabanken met persoonsgegevens. „Daarvoor kopen ze medewerkers om, of zetten die onder druk.” Eind 2022 werd bijvoorbeeld een voormalig ambtenaar van de gemeente Den Haag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een taakstraf van 240 uur voor het vervalsen van paspoorten voor zware criminelen, onder wie Ridouan Taghi en Naoufal F.

Een andere zorgwekkende ontwikkeling ziet de AIVD vanuit criminele organisaties richting de media. „De netwerken proberen er geregeld voor te zorgen dat criminele concurrenten in de publiciteit komen, in de hoop dat ze zo opvallen bij politie en justitie. Dat soort manipulatie is gevaarlijk voor journalisten, omdat leden van criminele netwerken hen kunnen beschouwen als verlengstuk van rivalen of van de opsporingsdiensten.” Volgens de AIVD vergroot dat het risico dat zij als legitiem doelwit worden gezien.

De afgelopen jaren was - en is - er veel dreiging rondom de strafzaak Marengo met hoofdverdachte Ridouan Taghi. Terwijl de rechtszaak liep, zijn drie mensen in de nabije omgeving van de kroongetuige vermoord. De rechters en officieren van justitie opereerden anoniem en de zittingen zijn zwaarbeveiligd. Eerder deze maand is de advocaat van de tot levenslang veroordeelde Taghi gearresteerd, op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van zijn cliënt. Het strafrechtelijk onderzoek naar Vito Shukrula begon afgelopen december met informatie van de AIVD. In een zogenoemd ambtsbericht aan het Openbaar Ministerie meldde de AIVD dat de advocaat berichten van Taghi zou doorgeven aan de buitenwereld.

Shukrula is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt.