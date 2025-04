Kallas: niet Oekraïne maar Rusland is obstakel voor vrede

In de nacht van woensdag op donderdag voerde Rusland raketaanvallen uit op de Oekraïense hoofdstad, waardoor negen doden vielen. Ruim zestig mensen raakten gewond. De aanval gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump fel had uitgehaald naar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vanwege zijn weigering de Krim op te geven aan Moskou als onderdeel van een vredesakkoord.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei donderdag nogmaals dat „Oekraïne degene is die de voorwaarden voor vrede bepaalt”. „Als het om de Krim gaat, is ons standpunt heel duidelijk: de Krim is Oekraïne”, zei hij eerder.