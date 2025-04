Honderden naschokken in Turkije na aardbeving van woensdag

De beving van woensdag was met een kracht van 6.2 de zwaarste in de regio in meer dan 25 jaar. Het epicentrum lag ongeveer 60 kilometer ten westen van Istanbul in de Zee van Marmara. De schade is beperkt gebleven. Er zijn volgens de regering 236 mensen gewond geraakt, onder wie mensen die uit paniek uit gebouwen sprongen.

Turkije werd in 2023 samen met buurland Syrië getroffen door aardbevingen met een kracht van 7.7 en 7.6. Er vielen meer dan 55.000 doden en ruim 107.000 gewonden. Het waren de dodelijkste en meest verwoestende aardbevingen in de moderne geschiedenis van Turkije.