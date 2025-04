Douane vindt in paar dagen 9,6 miljoen illegale sigaretten

Op 18 april vonden douaniers in het vrachtgedeelte van Schiphol ruim 3,8 miljoen illegale sigaretten in een zending uit Dubai. In het pakket zouden eigenlijk computeronderdelen zitten, maar het bleken pallets met de illegale rookwaar.

Afgelopen dinsdag ontdekten douaniers meer dan 2,4 miljoen sigaretten in een pakket uit Dubai en op woensdag werden nog eens 894.000 sigaretten gevonden.

In de Rotterdamse haven werden op 18 april 2,4 miljoen illegale sigaretten gevonden in een container die naar Ierland zou gaan.

Een speciaal team van de douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie vond onlangs in Hoensbroek ook al 2,6 miljoen illegale sigaretten.