Rusland veroordeelt oud-topmilitair tot vijf jaar celstraf

De voormalige generaal-majoor zei in juli 2023 dat hij was weggestuurd voor het delen van de waarheid over de situatie aan het front. Hij zei dat Russische militairen een mes in de rug gestoken kregen door het falen van hun hooggeplaatste commandanten.

Popov werd in mei 2024 opgepakt. Hij is door een militaire rechtbank schuldig bevonden aan de diefstal van meer dan 130 miljoen roebel (bijna 1,4 miljoen euro) aan metaalproducten. Die zouden bestemd zijn geweest voor het bouwen van versterkingen langs de frontlinie in Oekraïne.

De advocaat van Popov meldt dat zijn cliënt in beroep gaat. De ex-militair schreef vorige maand, tegen het einde van zijn proces, een open brief aan president Vladimir Poetin. Daarin verzocht hij naar het front gestuurd te worden in ruil voor het seponeren van zijn strafzaak.

Populaire militaire bloggers in Rusland omschrijven Popov als een getalenteerde generaal die gestraft is voor het spreken van de waarheid.