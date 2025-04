Milieuclubs: kabinet schuift lot natuur en boeren voor zich uit

Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer en industrie in 2035 is gehalveerd, zo lekte woensdag uit. Dit idee „vergroot problemen, zoals meer natuurbranden en watervervuiling”, vindt Milieudefensie.

Greenpeace-directeur Andy Palmen spreekt van „het zoveelste vage plan dat met veel bombarie wordt gepresenteerd”. Greenpeace won onlangs een rechtszaak over stikstof. De rechter bepaalde dat in 2030 op de helft van de stikstofgevoelige natuur niet meer stikstof neer mag komen dan die natuur aankan.

Door alleen doelen te stellen over de uitstoot in 2035 en niet voor 2030 „lapt dit kabinet het vonnis van de rechtbank doodleuk aan zijn laars”, zegt Palmen. Ook Johan Vollenbroek van MOB hekelt het plan. „Het is domheid ten top.”