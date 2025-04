Zelensky breekt bezoek aan Zuid-Afrika af na aanvallen

Zelensky zegt dat Rusland met bijna 70 raketten en 150 aanvalsdrones „aanzienlijke verwoestingen” heeft veroorzaakt in zijn land. In Kyiv vielen negen doden, door het hele land zijn ruim tachtig gewonden gevallen.

De Oekraïense president hamert erop dat hij een staakt-het-vuren wil, zoals de VS van hem vraagt, maar dat de Russische president Vladimir Poetin de aanvallen op het land voortzet. „Het is extreem belangrijk dat iedereen over de hele wereld ziet en begrijpt wat hier gebeurt.” Hij vraagt ook om humanitaire hulp.