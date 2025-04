Waterbus Zuid-Holland onder druk, toekomstplan in de maak

Sinds de coronaperiode blijven de inkomsten van de Waterbus achter door de gedaalde reizigersaantallen, terwijl er daarna wel meer boten zijn ingezet. Een gezonde exploitatie van met name lijn 21 en 23 (Rotterdam - Kinderdijk en Dordrecht - Sliedrecht) blijkt echter erg lastig.

De drie partijen zijn in gesprek over de invulling van de vervoersovereenkomst op korte en lange termijn. Er worden diverse toekomstscenario’s uitgewerkt in overleg met de betrokken gemeenten. De waterbus stopt in Alblasserdam, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Kinderdijk, Krimpen aan den IJssel, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Sliedrecht en Zwijndrecht.