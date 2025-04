Tesla-verkopen EU weer gekelderd, ondanks populariteit elektrisch

Tesla had begin deze maand al bekendgemaakt dat de verkopen in het eerste kwartaal van dit jaar zijn gedaald. Dat blijkt ook uit de data van ACEA. Zo werden in de maanden januari tot en met maart 2024 nog bijna 66.000 nieuwe auto’s van het Amerikaanse merk in de EU verkocht. In dezelfde periode van dit jaar waren dat ruim 36.000 auto’s, 45 procent minder.

De verkoop van elektrische auto’s maakt binnen de EU juist al enige tijd een opmars. Over het gehele eerste kwartaal werden bijna een kwart meer volledig elektrische auto’s verkocht in het landenblok. Voor Nederland betrof het een toename van bijna 8 procent, al viel de verkoop in maart met 14 procent terug.

Tesla heeft de afgelopen tijd kritiek geoogst door de rol van topman Elon Musk als adviseur voor de Amerikaanse president Donald Trump. Binnen de Amerikaanse regering onderzocht Musk hoe de overheid efficiënter kon worden ingericht, met bezuinigingen tot gevolg. Er zijn al oproepen geweest tot het boycotten van Tesla en sommige Tesla-bezitters zeggen zich te schamen voor hun auto door Musk. Verspreid over de wereld zijn ook dealerbedrijven, laadstations en voertuigen van klanten slachtoffer geworden van vernielingen.