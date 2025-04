PVV weet nog niet of huur bevriest voor 400.000 sociale huurders

Het is nog niet zeker of daadwerkelijk alle huurders in de sociale sector de komende twee jaar hetzelfde bedrag aan huur gaan betalen, erkent PVV-Kamerlid Jeremy Mooiman. Vorige week besloten de vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB om de sociale huren te bevriezen, maar die maatregel lijkt vooral terecht te komen bij huurders van woningcorporaties. Tegelijkertijd zijn er ongeveer 400.000 huishoudens in de sociale sector die bij een particulier huren.