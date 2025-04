Koning bij herdenkingsdienst overleden paus

Bisschop van Haarlem-Amsterdam Jan Hendriks, die de mis opdroeg, zei „bedroefd te zijn om zijn heengaan, omdat we hem zullen missen”. „Maar we zijn niet alleen somber en triest. Paus Franciscus is opgegaan naar zijn bestemming: het Hemels Vaderhuis. Ons gebed voor hem is dat hij daar gelukkig en in vrede zal zijn.”

Hendriks stond in de dienst stil bij enkele aspecten uit het leven van de paus. Hij was er „voor mensen in de marge” en verwees daarbij naar de eerste reis van de paus buiten Rome. Hij ging toen naar het Italiaanse eiland Lampedusa, waar hij sprak met asielzoekers.

Fennis sprak van een mooie viering. Volgens hem was de koning erg blij dat hem deze gelegenheid geboden was. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zaterdag niet bij de uitvaartplechtigheid van de paus in Rome. „Mensen hebben zeer gewaardeerd dat hij aanwezig was. Dat hoor je van alle kanten”, aldus Fennis.