Berlijn, Londen en Parijs: Israël moet hulp aan Gaza toestaan

Israël is volgens het internationaal recht verplicht om humanitaire hulp ongehinderd door te laten. Het besluit om de toegang tot hulpgoederen te blokkeren is onaanvaardbaar, stellen de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen in een verklaring. Zij benadrukken dat tijdens het staakt-het-vuren de Verenigde Naties en andere organisaties op grote schaal hulpgoederen konden leveren.

Berlijn, Londen en Parijs veroordelen verder recente opmerkingen van de Israëlische defensieminister Katz, die politieke voorwaarden stelt voor de humanitaire hulp. Ook de plannen van Israël om na de oorlog in Gaza te blijven, zijn onaanvaardbaar, vindt het trio: „Ze schaden de vooruitzichten op vrede”.