Van Hijum wil dat partijgenoot pensioenplan aanpast

Eerder zei Van Hijum al dat hij het plan „niet gewenst” vindt. Het individuele bezwaarrecht zou leiden tot „vertraging, juridische problemen en hogere kosten”. Wel begrijpt de minister dat pensioendeelnemers beter betrokken moeten worden bij de overgang. Hier wil hij in het debat, dat tot in de avond doorgaat, samen met de Kamer een oplossing voor zoeken.

De Kamer was geïrriteerd dat Van Hijum in zijn brief niet duidelijk zei of hij het plan zou ontraden of niet. Dat was niet de bedoeling van Van Hijum: „Ik wilde er geen woordspelletje van maken.”