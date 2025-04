Meerdere aanhoudingen voor dodelijke schietpartij Venlo

De politie heeft woensdagmiddag meerdere mensen aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke schietincident van maandag in Venlo. Daarbij kwam een 50-jarige man uit Horst aan de Maas om het leven. Hoeveel mensen en waar ze zijn aangehouden, wat hun identiteit is, hoe ze mogelijk betrokken zijn en waar ze precies van worden verdacht, deelt de politie niet.