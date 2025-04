Tienerzoon van leider Tsjetsjenië wordt hoofd van veiligheidsraad

In september 2023 was te zien hoe Adam, in een video die zijn vader op sociale media plaatste, een gevangene sloeg die werd beschuldigd van het verbranden van de koran. Kadyrov zei dat hij trots was op zijn zoon omdat hij de islam verdedigde.

Kadyrov leidt Tsjetsjenië met harde hand sinds 2007. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie had de bergachtige moslimregio in het zuiden van Rusland met geweld geprobeerd zich los te maken van Moskou. Kadyrov krijgt veel speelruimte van Poetin om Tsjetsjenië te besturen als zijn persoonlijke koninkrijk in ruil voor het waarborgen van de stabiliteit van de regio.