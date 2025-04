DENK dubt nog over omstreden pensioenvoorstel NSC

De positie van DENK is van belang, omdat de partij het omstreden voorstel aan een meerderheid in de Tweede Kamer kan helpen. Dat geldt ook voor de Partij voor de Dieren, maar die was niet bij het debat. Ergin zei „met open vizier” te hebben geluisterd naar de inbreng van andere partijen, maar gaf dus nog geen uitsluitsel.

DENK blijft erbij dat het nieuwe stelsel op „drijfzand”is gebaseerd waar het gaat om de zekerheid voor deelnemers. „De hamvraag is of dit amendement dat drijfzand niet vervangt met mist”, zei Ergin. De Tweede Kamer stemt over het voorstel na het meireces, dat vrijdag begint en ruim twee weken duurt.