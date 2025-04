Provincie Groningen staat open voor AI-fabriek

De coalitie van BBB, VVD, PvdA en GroenLinks wil geen nieuwe grootschalige datacenters in de provincie, maar een AI-fabriek is met 500 vierkante meter „een heel stuk kleiner en op zich inpasbaar”, aldus Bennema. Hij erkende dat zo’n „slimme werkplaats met een supercomputer” veel energie en infrastructuur vraagt, maar daar is volgens hem een oplossing voor te vinden.

De faciliteit zou kunnen worden gebruikt door het onderwijs, ziekenhuizen en ondernemers en kan volgens Bennema „maatschappelijk heel veel opleveren en ons klaarmaken voor de toekomst”.

Een deel van de kosten kan uit Europese fondsen en bijdragen van het Rijk worden gefinancierd, klonk het. Het kabinet ziet „enorme kansen” in AI voor Nederland, maar heeft momenteel geen geld daarvoor, bleek vorige week. De Tweede Kamer wil graag dat zo’n faciliteit er komt onder voorwaarde van goede landschappelijke inpassing en verantwoord energie- en waterverbruik.

Groningen wordt als een kansrijke optie gezien, wegens de aanwezige bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland, de beschikbare energie en mogelijke locaties. De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) onderzoekt de haalbaarheid en toegevoegde waarde van een AI Factory in Groningen.