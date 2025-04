WEF onderzoekt mogelijk wangedrag oprichter Klaus Schwab

Het WEF verklaarde woensdag dat het een klokkenluidersbrief had ontvangen waarin de beschuldigingen werden beschreven en dat het een intern onderzoek is gestart in samenwerking met externe juridische adviseurs. „Hoewel het Forum deze beschuldigingen serieus neemt, benadrukt het dat ze nog niet bewezen zijn, en zal het wachten op de uitkomst van het onderzoek voordat er verder commentaar wordt gegeven”, staat in de verklaring.

Een woordvoerder van Klaus en Hilde Schwab ontkende de beschuldigingen tegenover The Wall Street Journal. De twee overwegen een klacht in te dienen tegen onbekenden „die onwaarheden verspreiden”. De 87-jarige Schwab vertrok onlangs als voorzitter van de raad van toezicht van het WEF, dat hij in 1971 oprichtte. Volgens bronnen van de krant zou in een spoedzitting van het bestuur zijn besloten dat Schwab per direct zou aftreden in plaats van na een transitieperiode.

Bij de jaarlijkse WEF-top in het Zwitserse skioord Davos in januari komen wereldleiders, staatshoofden, ministers, bankiers en topbestuurders uit het bedrijfsleven bijeen. De in Duitsland geboren Schwab was jarenlang het gezicht van de organisatie. Vorig jaar deed hij al een stap terug door af te treden als uitvoerend voorzitter.

Schwab en het WEF zijn al jaren doelwit van complottheorieën. Hij noemde de eerste top na het uitbreken van de coronapandemie De Grote Reset. Critici zagen de econoom daarom als belichaming van een wereldwijde elite die een deel van de mensheid tot slaaf zou willen maken en uitroeien. Een zwarte Amerikaanse vrouw spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen het WEF en Schwab om discriminatie.