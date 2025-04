Door brand beschadigde parkeergarage Haarlem blijft nog gesloten

In de garage aan de Zijlvest in de Noord-Hollandse stad stond een auto in brand en de brandweer was tot 04.00 uur bezig die te blussen. De brand zorgde voor „flinke roetontwikkeling” en dus is het „noodzakelijk om alle auto’s te reinigen en te controleren op schade”, aldus de beheerder.

Die stelt dat mensen met hun auto geparkeerd op niveaus -1 en -2 hun auto mogelijk kunnen ophalen. Maar de niveaus -3 en -4 zijn nog niet vrijgegeven door de brandweer.

Door de brand raakte de garage beschadigd. Het was al niet duidelijk of de garage na het paasweekend weer open kon gaan.