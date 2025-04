Partijen willen scherper standpunt minister over pensioenplan NSC

Van Hijum somde vorige week in een Kamerbrief een lange lijst nadelen op van het voorstel van NSC, dat mede is ingediend door PVV, BBB en SP. Hij noemde het amendement uiteindelijk „niet wenselijk”, maar liet na het formeel te ontraden. Zijn ambtenaren hadden daar wel op aangedrongen, ook gezien de zeer negatieve beoordelingen door de Raad van State en toezichthouders DNB en AFM.

„Hij zegt geen ja, en ook geen nee”, zei CDA-Kamerlid Inge van Dijk in een debat. „Ook ministers kunnen worstelen met dilemma’s”, erkende zij. „Maar een minister die niet kiest, die niet het lef heeft een fatsoenlijke appreciatie te geven over zo’n ingrijpend amendement, moet bij zichzelf te rade gaan of dit niet ten koste gaat van zijn geloofwaardigheid.”

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder noemde de brief van Van Hijum „onnodig vaag”. De minister „legt in vele pagina’s uit waarom dit onwenselijk is, maar maakt geen keuze”. Ook volgens Ceder raakt dit de geloofwaardigheid van de bewindsman. De „enige logische conclusie” was geweest het voorstel te ontraden, vindt hij.

Ceder wil ook van Van Hijum horen hoe hij denkt het wetsvoorstel straks door de Eerste Kamer te loodsen, als de Tweede Kamer instemt met het wijzigingsvoorstel. In de senaat „worden de adviezen van de Raad van State nóg serieuzer genomen”, waarschuwde hij.