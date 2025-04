Meeste clusters van mazelen rond scholen doven uit

In de afgelopen week zijn 25 nieuwe gevallen van mazelen geregistreerd, opnieuw iets minder dan in de week ervoor. De clusters rond scholen in Amsterdam, Almere, Den Haag en Helmond doven langzaam uit, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Alleen bij een basisschool in Rotterdam komen nog nieuwe meldingen binnen.