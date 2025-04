België bereid om troepen te leveren aan vredesmissie Oekraïne

„Als er deze week een akkoord zou komen over Oekraïne, dan zal er onmiddellijk over veiligheidsgaranties gesproken worden”, zei Francken woensdag in een Kamerdebat. „Frankrijk en Duitsland zullen daarin de lead nemen, met een snelle inzet van troepen, waarvan België hoogstwaarschijnlijk deel zal uitmaken.”

Volgens Francken wordt er in Europa momenteel volop gepraat over mogelijke vredesmissies naar Oekraïne. „Je hoort er misschien minder van, maar die gesprekken zijn heel hard bezig achter de schermen.”

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gelden al langer als leverancier voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet geruststellen en Rusland moet ontmoedigen opnieuw aan te vallen. Bronnen noemen ook Nederland. Met het aantreden van een nieuwe Duitse regering lijkt de kans groter dat ook dat land bijdraagt.

Francken zei al eerder dat België bereid is mee te doen. Premier Bart De Wever noemde deelname ook al eens „logisch”.

Veel is nog onduidelijk over de plannen om Oekraïne na een staakt-het-vuren te beschermen. Er is ook nog geen zicht op een bestand.

Over uiterlijk twee weken komt Francken met een voorstel over de financiering van zijn extra investeringen in defensie. De regering heeft recent afgesproken nog dit jaar de defensie-investeringen te laten stijgen tot 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zoals is beloofd. Daarvoor is de komende jaren ongeveer 17 miljard euro nodig.