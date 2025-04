Faber: ‘goed nieuws’ dat opvang derdelanders mag stoppen

Welke vervolgstappen de bewindsvrouw neemt na deze uitspraak en wanneer, kan ze op dit moment nog niet zeggen. Faber is de uitspraak nog aan het bestuderen.

In december oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de opvang mocht worden gestaakt. De Raad van State had hierna enkele maanden nodig om te bepalen wat de gevolgen zijn in Nederland. In de tussentijd begon Faber al met de voorbereidingen om de derdelanders uit te zetten.

Tot nu toe hoefden zij net als gevluchte Oekraïners geen asiel aan te vragen, kregen onderdak in Nederland en mochten ze ook werken.