Randstad: geen grote verschuiving arbeidsmarkt na zzp-handhaving

In sommige sectoren, zoals de kinderopvang, wordt volledig afstand gedaan van zzp’ers, legde Tiel uit bij een persconferentie na het publiceren van de kwartaalcijfers. In andere sectoren gebeurt dat helemaal niet of wachten werkgevers af. Bedrijven en organisaties kunnen weer een naheffing krijgen als zij zzp’ers inschakelen voor werk dat eigenlijk in loondienst gedaan zou moeten worden. Dit jaar worden daar nog geen boetes voor uitgedeeld.

De impact van de handhaving wordt wel zichtbaarder, ziet Randstad op basis van het aantal startende en stoppende zzp’ers. Het aantal ingeschreven zzp’ers blijft redelijk stabiel, terwijl er tot voor kort een continue stijging zichtbaar was.

Randstad benadrukt dat nog veel onduidelijk is over de handhaving. „Het is cruciaal voor betrokkenen dat er duidelijkheid komt”, zei Tiel. Anders is er sprake van een „soort niemandsland” en dat pakt voor niemand positief uit, denkt hij.

Randstad meldde woensdag ook dat de algehele krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt iets is afgenomen. Dat komt doordat de werkloosheid is toegenomen en er minder openstaande vacatures zijn, legde arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van Randstad uit. Ondanks die afname zijn er nog steeds veel beroepsgroepen waar personeel schaars is.

De schaarste concentreert zich in beroepen die cruciaal zijn voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de vergrijzing en zorg, aldus Randstad. Van Krimpen waarschuwt dat het de vraag is of al deze opgaven tegelijk gaan lukken in combinatie met de krapte. Hier komt defensie nog bij, stelde Tiel bovendien. Daardoor zijn nog eens vele extra banen nodig, wat de uitdaging nog groter maakt en waardoor de spanning toeneemt.