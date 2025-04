VNG verwacht overleg met Rijk over einde opvang derdelanders

Met het oordeel van de Raad van State (RvS) woensdag „lijkt er iets meer duidelijkheid te komen over de situatie rondom de derdelanders”, reageert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De groep die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning had toen Rusland daar de oorlog in 2022 begon, hoeft niet meer opgevangen te worden door Nederland, zo bepaalde de RvS woensdag in navolging van het Europees Hof. Over hoe die opvang dan wordt beëindigd, verwacht VNG nauw overleg met het Rijk.