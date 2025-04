Aardbeving voor kust ten westen van Istanbul, stad voelt beving

Turkse media spreken van meerdere bevingen kort na elkaar met een epicentrum van 6 tot 10 kilometer onder de zeebodem, naar schatting 60 kilometer ten westen van het centrum van Istanbul. De sterkste beving had een kracht van 6,2 volgens de rampenbestrijdingsorganisatie AFAD.

Op veel plaatsen in het westen van de metropool en in Istanbul zelf hebben mensen in paniek panden verlaten. Er zijn geen berichten over schade. Volgens een radiozender is er iemand gewond geraakt omdat die in paniek van een balkon sprong.

Deskundigen vrezen dat er in of rond de stad van 16 miljoen inwoners een aardbeving met een kracht van ongeveer 7 op de schaal van Richter kan gaan plaatsvinden. Volgens de Turkse minister van Stadsontwikkeling Murat Kurum lopen momenteel 1,5 miljoen panden gevaar door aardbevingen.