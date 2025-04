Bisdommen verspreiden gedachtenisprentje voor paus Franciscus

Volgens een woordvoerder van het bisdom Roermond kunnen de prentjes worden uitgedeeld in de kerk. Ook kunnen ze worden neergelegd op een foldertafel in de kerk of bij een speciale ‘gedachtenisplek’ die sommige kerken hebben ingericht voor de overleden kerkleider. Of het prentje al deze week beschikbaar is, is nog niet zeker.

In de Nederlandse bisdommen worden deze week herdenkingsmissen opgedragen voor Franciscus. De paus wordt zaterdag in Rome begraven.