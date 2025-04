Herdenkingsmissen voor paus Franciscus in Nederlandse bisdommen

Woensdagavond kunnen gelovigen terecht in de co-kathedrale basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam, de overige bisdommen volgen donderdag en vrijdag. De condoleanceregisters kunnen onder meer worden getekend in Bolsward, Emmen, Schiedam en Delft.

Paus Franciscus overleed maandag op 88-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats.