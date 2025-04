Gelovigen nemen in Sint-Pietersbasiliek afscheid van paus

Op livebeelden is te zien dat mensen in de basiliek in de rij staan om respect te betuigen bij de open kist van Franciscus. Die wordt geflankeerd door Zwitserse gardisten.

Er verzamelden zich eerder al duizenden mensen op het Sint-Pietersplein, waar de basiliek zich bevindt. Sommige toeschouwers namen foto’s of applaudisseerden toen de processie met de kist van Franciscus passeerde.

De 88-jarige Franciscus overleed maandag en ligt de komende dagen opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek. In en rond die kerk staan dranghekken om de toestroom van mensen in goede banen te leiden.

De uitvaart vindt zaterdag plaats in het bijzijn van veel wereldleiders. De Italiaanse autoriteiten zeggen 150 tot 170 buitenlandse delegaties en tienduizenden mensen te verwachten.