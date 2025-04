Madlener heeft Brusselse kritiek op geluidsplannen niet opgelost

Een van de maatregelen is een lager maximumaantal vluchten van en naar Schiphol. Om dit pakket door te voeren, moest Madlener een Europese procedure doorlopen. De Commissie kwam daarbij met drie kritiekpunten, waarop de PVV-minister op zijn beurt heeft gereageerd. Die reactie blijkt nu onvoldoende.

Het is nog onduidelijk of de Commissie vraagt om een betere onderbouwing, of dat Madlener zijn plannen concreet moet aanpassen. Een woordvoerder van de minister bevestigt dat hij een brief uit Brussel heeft ontvangen, maar zegt niets over de inhoud. Donderdag debatteert de Kamer kort over Schiphol.