Raad van State: Opvang derdelanders uit Oekraïne mag stoppen

Migratieminister Marjolein Faber (PVV) mag de opvang van de zogenoemde ‘derdelanders’ uit Oekraïne beëindigen, oordeelt de Raad van State in drie uitspraken. Daarmee volgt de hoogste bestuursrechter een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het gaat hierbij om mensen zonder de Oekraïense nationaliteit die zijn gevlucht nadat het land werd binnengevallen door Rusland in 2022. Zij kregen net als de gevluchte Oekraïners tijdelijke bescherming in Nederland.