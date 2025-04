Prins Maurits in vijf steden

Prins Maurits (1567-1625) heeft zich altijd Duitser gevoeld. Toch verbleef hij het grootste deel van zijn leven in de Nederlanden. Hij overleed op 23 april 1625 in Den Haag en werd bijgezet in de grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk van Delft. Vijf steden die een belangrijke rol in Maurits’ leven speelden.