Oekraïne wil direct met Rusland praten als er bestand komt

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land bereid is om direct met Rusland te onderhandelen over vrede, maar dan moet er eerst een staakt-het-vuren komen. Wel temperde hij de verwachtingen over een snel vredesakkoord, nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend zijn hoop had uitgesproken dat de twee oorlogvoerende landen „deze week nog” een deal zouden kunnen sluiten.