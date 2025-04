Onduidelijkheid over coalitieplannen voor aanpassingen huurregels

Op dit moment bepaalt een puntensysteem de maximale huur. Hoe beter een woning, hoe meer punten. Niet alle woningen vallen onder dat systeem: vanaf een bepaald puntenaantal komt een woning in de ‘vrije sector’ waar de huren niet gereguleerd zijn. Met de Wet betaalbare huur van CDA-minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) ging dit plafond van 143 naar 186 punten, wat dit jaar gelijkstaat aan een huurprijs van 1185 euro.

De coalitie wil deze regel afzwakken. „Door een lager puntenaantal te hanteren, wordt de groep woningen die onder de regulering valt kleiner”, hebben ze in de voorjaarsnota vastgelegd. Hoeveel lager precies weet een woordvoerder van minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB) niet. „We gaan dit bekijken en uitwerken.”

Daarnaast wil de coalitie de waarde van een woning zwaarder laten meetellen in de maximale huur. Verder staat in de voorjaarsnota het voornemen om te kijken of kleine verhuurders uitgezonderd kunnen worden.

Keijzer reageerde vorige week blij op de coalitieplannen, die verder lijken te gaan dan haar eigen voorstellen. Minder blij was ze met het plan om de sociale huren twee jaar te bevriezen. Volgens woningcorporaties komt daarmee de bouw van nieuwe woningen in gevaar.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz koppelde deze twee ingrepen dinsdag aan elkaar. De woningmarkt is volgens haar „super verstoord, mede door de huurwet van het CDA. Om die weer recht te trekken hebben we fundamentele aanpassingen gedaan. Dus op deze manier zorgen we ervoor dat we het allemaal weer wat beter in balans brengen”.