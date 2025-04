Yeşilgöz: minder woningbouw door huurbevriezing nog onzeker

De coalitie heeft in de voorjaarsnota 1,1 miljard euro opzijgezet om woningcorporaties te compenseren. Volgens woningmarktconsultant Capital Value voorkomt dat bedrag niet dat corporaties minder geld kunnen lenen om woningen te bouwen. Corporatiekoepel Aedes vreest dat tientallen miljarden euro’s aan investeringscapaciteit „verdampt” en dat de bouw van 170.000 woningen daardoor niet doorgaat.

Yeşilgöz vindt het „super legitiem” dat de corporaties hierover in gesprek willen met woonminister Mona Keijzer (BBB). „Maar er is wel degelijk over nagedacht om te voorkomen dat het vastloopt.”

„De huren bevriezen is niet een wens van de VVD”, aldus Yeşilgöz. „Daarvoor moet u echt bij de PVV zijn.”