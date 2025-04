M.J. Hyde volgt G.D. Buss op als redacteur The Gospel Standard: „Ik ervaar het als een roeping”

G.D. Buss: „Mijn interim-redacteurschap was eigenlijk een noodoplossing.” beeld G.D. Buss

Het besluit van de zogeheten commissie van de Strict Baptists werd eerder deze maand bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Strict Baptists in de Engelse plaats Clifton.

Deze commissie is vergelijkbaar met een synode en vergadert vier keer per jaar. Een verschil met een synodale vergadering is dat de commissie geen beslissingen neemt die voor alle gemeenten gelden. Dit omdat de gemeenten van de Strict Baptists zelfstandig zijn.

Buss, predikant van de Strict Baptists in Chippenham, was in november 2020 aangesteld „als een soort interim-redacteur” toen S.P. Rosier in oktober van dat jaar plotseling stopte als redacteur van The Gospel Standard.

„Ik ben geen natuurtalent als het gaat om schrijven” G.D. Buss, huidige redacteur van The Gospel Standard

Noodoplossing

„Het was eigenlijk een noodoplossing”, zegt de predikant. „Ik ben geen natuurtalent als het gaat om schrijven. Daarom zochten we biddend naar een geschikte vaste redacteur. De commissie nam pas een besluit om een nieuwe redacteur te benoemen toen we ervan overtuigd waren dat de Heere die had aangewezen: M.J. Hyde. De tijd om te stoppen is dus aangebroken.”

Buss: „Ik behoor tot de oudere generatie. Een jongere redacteur als Hyde voelt de jeugd beter aan en begrijpt hun behoeften beter.”

Leesbaar

Ook al behoort Buss tot de „oudere generatie”, toch weet de 76-jarige predikant The Gospel Standard leesbaarder te maken voor jongeren. Onder andere door de artikelen die in het blad staan, kort te houden. „Bij de huidige generatie is de aandachtsspanne korter dan in de tijd van de puriteinen. Kortere artikelen zijn dus beter.”

De toekomstige redacteur Hyde, predikant van de Strict Baptists in Lewes, is ook van plan om het maandblad „wat actueler” te maken. Een van de manieren waarop de predikant van begin veertig dat gaat doen, is door hedendaagse scribenten iets te laten schrijven over thema’s als abortus en euthanasie. „De predikant Joseph Charles Philpot beantwoordde ook vragen die in zijn tijd leefden, maar dit soort onderwerpen speelde toen niet.”

„Soms ben je er gewoon van overtuigd dat het de wil van de Heere is” M.J. Hyde, predikant van de Strict Baptists in Lewes

Dat betekent overigens niet dat het hele magazine op de schop gaat. „We willen The Gospel Standard vooral geestelijk houden, zoals het altijd geweest is”, zegt Hyde. Wat The Gospel Standard „vooral geestelijk” maakt, zijn de bevindelijke preken, meditaties, brieven en geloofsgetuigenissen die het blad vullen.

Roeping

Voor een redacteur van The Gospel Standard is er continu wat te doen. Iedere maand worden er 32 pagina’s gevuld. Vier weken voordat het blad op de mat valt –en twee weken vóór het drukken– is alle kopij gereed. Hyde: „Ik denk dat het een groot gedeelte van mijn tijd in beslag gaat nemen. Philpot, die in de negentiende eeuw redacteur was van The Gospel Standard, zei eens: „Het werk voor dit magazine is als een bloedzuiger die je leegtrekt.””

Hyde beschouwt het werk als redacteur van The Gospel Standard als iets meer dan alleen coördineren en redigeren. „Ik ervaar het als een roeping en liep er al enige tijd mee. Het is moeilijk uit te leggen, maar soms ben je er gewoon van overtuigd dat iets de wil van de Heere is. Ik kon het niet weigeren.”