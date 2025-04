Aanhaken en afhaken bij de ChristenUnie 

Uitnodiging

De verhouding tussen de ChristenUnie en de SGP is altijd een spannende geweest. Op dit moment zijn de relaties tussen de fracties in de Tweede Kamer uitstekend. Maar op partijniveau zijn er wel verschillen van inzicht. Dat bleek duidelijk voorafgaand aan de verkiezingen voor het Europees Parlement die vorig jaar plaatsvonden. De ChristenUnie wilde toen niet langer met de SGP samenwerken.

Wie denkt dat de SGP daarom de ChristenUnie in haar sop laat gaarkoken, heeft het mis. In het jongste nummer van Groen, het blad van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, starten de directeur van het wetenschappelijk instituut voor de SGP, Jan Schippers, en zijn medewerker Aarnout van Gelder een charmeoffensief.

In een gedegen bijdrage analyseren zij de verschillen tussen de SGP en de ChristenUnie. Ze ontkrachten de mythe dat de ChristenUnie „puur links” is en de SGP „uiterst rechts”. Ze pleiten voor een erkenning van de inhoudelijke verschillen. „Door inhoudelijk met elkaar te spreken, kun je elkaar waardig bejegenen en eventueel tot samenwerking komen.”

Jan Schippers, directeur van het wetenschappelijk Instituut voor de SGP. beeld SGP

Dat is natuurlijk een mooie uitnodiging. Eens kijken of die liefdesverklaring in een volgend nummer van Groen weerklank vindt.

Conservatief

In hetzelfde nummer van Groen krijgt ook een afhaker een podium. Hildebrand Bijleveld, oud-voorzitter van de ChristenUnie in Lelystad en de ChristenUnie Flevoland, mag uitleggen waarom hij na dertien jaar bestuurlijke inzet voor de partij in verkiezingstijd niet langer een ChristenUnieposter voor zijn raam hangt.

Bijleveld schrijft dat zijn woonplaats Lelystad een beeld is van toekomstig Nederland. De helft van de inwoners is daar eenzaam, ruim 60 procent is ongehuwd en bijna 40 procent heeft een migratieachtergrond. „De problemen zijn zo groot dat het naïef is om te denken dat de sociale cohesie terugkomt door te zeggen dat we niet moeten polariseren (alsof mensen elkaar nog spreken), we meer aan integratie moeten doen (alsof er nog een leidcultuur is om in te integreren) of het verenigingsleven moeten stimuleren (alsof er nog veel verenigingsleven is).”

Bijleveld bepleit rigoureuze maatregelen. „De massa-immigratie uit landen die cultureel ver van ons afstaan, moet acuut gestopt worden. We zullen ook onze gezamenlijke tradities en geschiedenis actief moeten gaan beschermen en herwaarderen. Als er niks meer is wat ons samenbrengt, roepen we eenzaamheid en onthechting zelf over ons af.”

Bijleveld bepleit een „cultureel conservatief beleid”. Zijn conclusie: „Helaas heeft de ChristenUnie hier moeite mee.”

Agenda

De Tweede Kamer debatteert vanavond over de importtarieven die de Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd. Voor woensdag meldt de agenda debatten over het nieuwe pensioenstelsel en over huurprijzen. Het grootste deel van de donderdag is gereserveerd voor een debat over kwaliteitsregistraties in de zorg.

In de rubriek Parlementvaria belicht de redactie politiek opvallende zaken vanuit Den Haag