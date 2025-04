Ook bij hof vrijspraak ‘Zwarte Cobra’ Henk R. dubbele liquidatie

Slachtoffers van de aanslag waren de Griekse diamantair en drugshandelaar Henie Shamel (55) en zijn vriendin Anne de Witte (44). De twee werden op 9 mei 1993 kort na middernacht in hun geparkeerde auto onder vuur genomen door twee mannen en overleden enkele dagen later aan hun verwondingen. De moord was een van de zaakdossiers in het grote liquidatieproces Passage. Drie direct betrokkenen - twee tussenpersonen en een schutter - werden in die strafzaak veroordeeld. R. kon destijds niet worden berecht. Hij zat om een plan om xtc te smokkelen destijds een celstraf van zeventien jaar uit in de VS. In 2021 werd hij overgebracht naar Nederland.

De rechtbank sprak R. in 2023 vrij, na een eis van eveneens 22 jaar. De rechtbank zag destijds weliswaar „aanwijzingen” voor betrokkenheid van R., maar vond die onvoldoende voor een veroordeling. In lijn daarmee sprak het hof dinsdag van „weinig solide” bewijs in de zaak tegen R. Van de zes punten tellende bewijsconstructie van het OM vielen er volgens het hof vijf af. Daarmee hing de zaak voor justitie af van drie getuigen. Maar volgens het hof waren hun verklaringen ofwel van horen zeggen, ofwel uitgesproken vermoedens. „De conclusie is dat u moet worden vrijgesproken”, zo stelde de voorzitter van het hof vast.

R. heeft altijd ontkend de moordopdracht te hebben gegeven. Hij was na afloop „opgelucht en blij”.