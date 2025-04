Kardinaal Eijk staat ervoor open paus Franciscus op te volgen

Eijk merkt hierbij op dat een kandidaat nee kan zeggen, bijvoorbeeld als hij het pontificaat om gezondheidsredenen niet aan zou kunnen. Maar als je het wel aankunt, moet je ja zeggen, vindt de kardinaal. „Op een gegeven moment komt de decaan van het kardinalencollege naar voren en vraagt de kandidaat die gekozen is of hij het wil worden”, legt Eijk uit. „En dan is hopelijk het antwoord: accepto, ik aanvaard het.” De interviewer: „Dus dan zou u het doen?” „Dan zou ik het doen”, bevestigt Eijk.

De woordvoerder van de Nederlandse Bisschoppenconferentie benadrukt dat kardinalen zichzelf niet kunnen aanbieden. „De kardinaal heeft gezegd dat als er een beroep op hem zou worden gedaan hij dit niet zou weigeren. Dit is dus iets anders dan jezelf aanbieden en ervoor lobbyen. Een heel belangrijk verschil.”

Het hele interview met Eijk, dat kort voor het overlijden van paus Franciscus werd opgenomen, is vrijdag te zien op AT5.