7 jaar cel en tbs voor fatale beroving in Den Haag

Hamse D. beroofde de vrouw bij het De Savornin Lohmanplein van haar handtas, die op haar rollator lag. Toen hij wilde vluchten in de auto die hij een dag eerder had gestolen, posteerde het slachtoffer zich voor het voertuig. D. reed de vrouw omver, gaf nogmaals gas en reed met een voor- en achterwiel over haar benen heen, met ernstig letsel tot gevolg.

Vijf maanden later overleed het slachtoffer. De rechtbank vindt dat het overlijden van het slachtoffer een gevolg is van de beroving en heeft de man veroordeeld voor doodslag. „Als gevolg van de aanrijding moest zij meerdere operaties ondergaan en verblijven in het ziekenhuis, een revalidatiekliniek en ten slotte een verpleeghuis. Dit alles heeft geleid tot een afname van haar conditie en een algehele gezondheidsverslechtering, waardoor zij de longaanvallen door haar COPD ook niet meer te boven kon komen”, oordeelt de rechtbank. „Door het toedoen van de verdachte heeft het slachtoffer de laatste maanden van haar leven verschrikkelijk geleden door het letsel dat hij heeft veroorzaakt en de verscheidene operaties die zij moest ondergaan.”

De verdachte heeft geweigerd mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek en ook aan een observatie in het Pieter Baan Centrum. In 2020 concludeerden deskundigen dat de verdachte lijdt aan diverse stoornissen. De rechtbank vindt behandeling van de stoornissen van de verdachte noodzakelijk.